Capolavoro Ostiamare | promossa in serie C Onorato | Vittoria di un territorio

L'Ostiamare ha conquistato la promozione in serie C, dopo 35 anni, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Termoli. La rete decisiva è stata segnata da Badje. L'allenatore ha commentato la vittoria come un riconoscimento per il territorio e il lavoro svolto. La squadra ha festeggiato questa qualificazione storica con tifosi e sostenitori presenti sugli spalti.

Capolavoro dell'Ostiamare che approda in serie C dopo 35 anni. Un successo coronato grazie alla vittoria sul Termoli per un 1-0 con una rete siglata da Badje. Una vittoria che consolida il primato della compagine lidense nel girone F di serie D.A commentare il trionfo è stato Alessandro Onorato.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Serie D girone F, programma e classifica. L’Ostiamare contro il nuovo Chieti. Termoli-Sammaurese rinviataIl big match del turno infrasettimanale pre pasquale è ad Ancona, ma non mancano le sfide salvezza: occhi puntati su Recanati e Castelfidardo, due... Serie D girone F, programma e classifica. L’Ostiamare rischia a Notaresco. Il Teramo in casa contro il TermoliTre derby marchigiani che riguardano l’alta classifica, ma anche la zona salvezza nel programma della 31esima giornata nel girone F di D. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ostiamare, il capolavoro: promossa in serie C. Onorato: Vittoria di un territorio. De Rossi piange in diretta, l'Ostiamare promossa in C dopo 35 anni: Sono così felice...Dopo la partita tra Genoa e Como, il tecnico parla anche della squadra di cui è proprietario. Onorato: Un sogno per tutti ... corrieredellosport.it Capolavoro Ostiamare: i lidensi tornano in Serie C dopo 35 anniForti del successo sul Termoli e del contemporaneo pareggio dell’Ancona, i biancoviola giocheranno nei professionisti ... gazzettaregionale.it