Un politico con oltre tre decenni di esperienza nel governo locale e nazionale si prepara a riprendere il ruolo di sindaco dopo aver ricoperto incarichi in varie istituzioni. La sua carriera si è svolta principalmente tra Salerno, il Parlamento e la Regione, dove ha mantenuto una presenza costante. Ora, l’ex governatore campano annuncia la volontà di tornare alla guida della città, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso politico.

L’ex governatore campano, che da oltre 30 anni amministra il potere tra Salerno, Parlamento e Regione, è pronto a tornare sindaco. Temperamento vulcanico e tempi comici da professionista, iniziò la sua carriera nel Pci, per poi sposare il dogma ordine e disciplina. Cognome e nome: De Luca Vincenzo. Nato a Ruvo - «Ruve» per gli autoctoni lucani - del Monte, in quel di Potenza, nel 1949. Energico ed esuberante politico che si ricarica quando sta in carica (suonando la carica: è bersagliere onorario dal 19 maggio 2013). Un Duracell del potere locale, decentrato ma comunque «di peso», visto che la Campania - di cui VDL è stato governatore fino all’anno scorso - ha un Pil di oltre 111 miliardi di euro (anno 2024), un terzo del Pil di tutto il Sud.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - De Luca, il politico sceriffo che fa invidia ai teatranti

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