M5S a Salerno | Villani sfida De Luca campo largo è la priorità

Virginia Villani, coordinatrice del M5S a Salerno, ha criticato le parole di De Luca per il suo tentativo di influenzare l’orientamento politico locale. La sua opposizione nasce dalla volontà di creare un fronte unitario tra diversi schieramenti, ma incontra resistenze tra gli alleati. Villani ha sottolineato che il movimento punta a rafforzare la propria presenza senza lasciarsi coinvolgere in alleanze forzate. La discussione si concentra sulla strategia da adottare in vista delle prossime amministrative.

Elezioni a Salerno: Villani (M5S) critica De Luca, campo largo resta obiettivo. Sommario: Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno, ha criticato le recenti dichiarazioni di Vincenzo De Luca, definendole fuori luogo nel contesto delle elezioni amministrative. Villani ribadisce l’impegno del M5S per il campo largo a Salerno, invitando al dialogo tra le forze progressiste. Il sole splende su Salerno, con temperature miti e una leggera brezza che accarezza il lungomare. Ma nel cuore della città, la politica è in fermento. Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, ha preso posizione contro le recenti dichiarazioni di Vincenzo De Luca, ex governatore della Campania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Elezioni a Salerno, Villani (M5S) a De Luca: “Dichiarazioni fuori luogo, guardiamo al futuro del campo largo”Virginia Villani, coordinatrice del Movimento 5 Stelle a Salerno, critica le affermazioni di De Luca, ritenendole inappropriate nel contesto delle prossime elezioni.

Elezioni comunali a Salerno, Pecoraro (M5S): "Campo largo? Non appogeremo De Luca"L’annuncio di Pecoraro, rappresentante del Movimento 5 Stelle a Salerno, ha chiarito che il partito non supporterà De Luca alle prossime elezioni comunali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Elezioni a Salerno, M5S: De Luca? «Noi saremo dall’altra parte»L'assessore regionale Claudia Pecoraro esclude l'ipotesi di un campo largo con Vincenzo De Luca candidato sindaco di Salerno ... infocilento.it

Il M5s si riscopre a favore dell'alta velocità: No Tav Sì Salerno-Reggio CalabriaQuesta infrastruttura porta un incremento medio del pil dell'1 per cento, dicono in una nota per denunciare il definanziamento dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria (poi smentito dal ministro ... ilfoglio.it

Comunali a Salerno, l’assessore regionale Pecoraro (M5s): “No al metodo De Luca” - facebook.com facebook

AMMINISTRATIVE, PD: APERTO CONFRONTO CON IL M5S Apre anche al tavolo con il Movimento 5 Stelle il segretario regionale del Pd Piero De Luca, in merito alle... x.com