Il ragionevole dubbio di Garlasco | Villa Bertelli sold out per Stefano Vitelli il giudice che assolse Stasi

Forte dei Marmi registra il tutto esaurito a Villa Bertelli per la prima presentazione del libro ‘Il ragionevole dubbio di Garlasco’. Stefano Vitelli, il giudice che assolse Alberto Stasi dall’accusa di omicidio, ha attirato un pubblico numeroso e interessato. La sala era piena di persone curiose di ascoltare l’autore e conoscere meglio la sua versione dei fatti.

FORTE DEI MARMI – Tutto esaurito a Villa Bertelli a Forte dei Marmi per la prima presentazione nazionale del libro ' Il ragionevole dubbio di Garlasco', scritto da Stefano Vitelli, il giudice che assolse in primo grado Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Libro scritto dal magistrato con Giuseppe Legato, giornalista de La Stampa. Un omicidio, quello di Chiara Poggi, 26 anni, trovata assassinata nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007, per il quale Alberto Stasi, fidanzato della vittima, è stato poi condannato a sedici anni, dopo essere stato assolto anche in Appello. Un omicidio diventato un caso mediatico di primissimo piano con la nuova inchiesta della Procura di Pavia.

