Delitto di Garlasco parla il giudice che assolse Stasi | Indagine a senso unico c’erano altri

Il giudice che ha assolto Alberto Stasi nel caso di Garlasco ha spiegato che le indagini si sono concentrate principalmente su una sola pista, trascurando altre possibilità. Durante l’udienza preliminare di Vigevano, ha sottolineato come le prove raccolte non fossero sufficienti per condannare. La sua decisione si basa su un’analisi approfondita delle testimonianze e dei reperti, che mostrano come ci fossero elementi che avrebbero potuto indirizzare le indagini verso altre ipotesi.

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, parla il giudice che assolse Stasi: “Indagine a senso unico, c’erano altri”

È il magistrato che come giudice dell'udienza preliminare di Vigevano ha pronunciato la prima assoluzione di Alberto Stasi dall'accusa di omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Stefano Vitelli (oggi al Tribunale del riesame di Torino) si racconta in un libro, 'Il ragionevole dubbio di Garlasco', scritto con il giornalista Giuseppe Legato, edito da Piemme. Il 23 febbraio 2009 comincia l'udienza preliminare davanti al giovane gup Stefano Vitelli (foto). I legali di Stasi scelgono il rito abbreviato. (foto Sacchiero) Dottor Vitelli, cosa l'ha indotta a scrivere questo libro? «Con la nuova inchiesta di Pavia in tanti mi hanno chiesto di tornare a quella sentenza.