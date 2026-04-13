Il CEO di McDonald’s è stato coinvolto in una vicenda legale a seguito di un video promozionale diventato virale, nel quale si mostrava il nuovo Big Arch Burger. Il video ha suscitato reazioni negative online e ha portato a critiche pubbliche, con alcuni utenti che hanno messo in discussione l’autenticità del prodotto. La società ha commentato la vicenda senza ulteriori dettagli, mentre l’attenzione mediatica si è concentrata sulle implicazioni del caso.

Il vertice di McDonald’s, Chris Kempczinski, ha affrontato pubblicamente le critiche nate dopo un video promozionale diventato virale, in cui il suo approccio al nuovo Big Arch Burger è stato oggetto di scherno mediatico. L’episodio, che ha generato milioni di visualizzazioni e l’intervento ironico dei principali concorrenti del settore, si è trasformato in una questione di gestione dell’immagine aziendale dopo che il manager ha cercato di giustificare un gesto ritenuto poco naturale dai consumatori. Un morso insufficiente e la reazione tra i social media. Tutto ha avuto inizio il 3 febbraio, quando è stato pubblicato un filmato volto a presentare il Big Arch Burger, lanciato negli Stati Uniti il 3 marzo come la versione più imponente della linea di hamburger della catena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McDonald’s, il CEO sotto accusa: quel morso falso che ha infastidito il web

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