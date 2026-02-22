L’alternativa all’Ariston è Noi non ci Sanremo Luigi Grechi fratello di De Gregori | Tante canzoni meritano quel palco Chi sono gli ospiti?

“Noi non ci Sanremo” è una “garbata” alternativa al Festival di Sanremo e Luigi Grechi, nella duplice veste di ideatore e promotore, ci tiene a sottolineare quell’aggettivo in cui è riflesso lo spirito vero dell’iniziativa in programma il 24 febbraio al Teatro della Garbatella di Roma e il 26 all’Auditorium “Demetrio Stratos” di Milano. «Negli anni lo storico festival ligure è andato incontro ad un’elefantiasi sempre più evidente, trasformandosi in un evento totalizzante, che sembra non ammettere la contemporaneità di altre forme di spettacolo musicale» spiega il fratello di Francesco De Gregori (Grechi è il cognome materno), 81 anni, che ha pubblicato il suo ultimo album in studio “Sinarra” cinque anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Luigi “Grechi” De Gregori: “Noinoncisanremo non è un’alternativa al Festival, è un sasso gettato nello stagno”I giovani del Folkstudio tornano con la quarta edizione di “Noinoncisanremo”.

Dalla piccola Repubblica di San Marino è arrivato il grande suggerimento per l'alternativa a Sanremo. Sul monte Titano sabato scorso la Rai ha ratificato il successo dell'ultima edizione del Festival ...

Luigi "Grechi" De Gregori, direttore artistico, presenta la 4^ edizione di NOI NON CI SANREMO Roma - Teatro Garbatella, martedì 24 febbraio / Milano - Auditorium Demetrio Stratos, giovedì 26 febbraio 2026 https://tuttascena1.wordpress.com/2026/02/19/noi-n - facebook.com facebook