De Grasse trionfa a Gaborone | 19.84 e tre uomini sotto i 10

A Gaborone, l'atleta ha vinto la gara dei 200 metri con il tempo di 19.84 secondi, battendo tre uomini sotto i 10 secondi. La competizione si è svolta come prova tecnica in vista delle prossime World Relays, in programma il 2 e 3 maggio. I risultati ottenuti rappresentano un test importante per la preparazione dell'atleta in vista degli eventi internazionali.

? Cosa sapere Andre De Grasse vince i 200 metri a Gaborone con il tempo di 19.84.. I risultati servono come test tecnico prima delle World Relays del 2-3 maggio.. Andre De Grasse domina il mezzo giro a Gaborone con un cronometro di 19.84, segnando un ritorno prepotente sulle piste del Botswana in vista delle imminenti World Relays del 2-3 maggio. La capitale del Botswana è diventata il palcoscenico di una tappa del World Continental Tour di livello silver, un evento che funge da termometro internazionale prima dell’appuntamento mondiale con le staffette. In questo contesto di altissimo profilo atletico, il canadese ha dimostrato una forma fisica straordinaria, avvicinandosi sensibilmente ai tempi che lo avevano portato all’oro olimpico di Tokyo 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Grasse trionfa a Gaborone: 19.84 e tre uomini sotto i 10 Notizie correlate De Grasse torna a volare, grandi tempi a Gaborone. Tre uomini sotto i 10”, Chituru Ali si testa sul mezzo giroGaborone si appresta a ospitare le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputeranno nel weekend del 2-3 maggio. Leggi anche: Scossoni sui 100 metri: Kennedy piazza due rasoiate, la risposta a Kebinatshipi e Thomas. Tre uomini sotto i 10”