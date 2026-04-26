De Grasse torna a volare grandi tempi a Gaborone Tre uomini sotto i 10 Chituru Ali si testa sul mezzo giro

A Gaborone si avvicinano le World Relays, i campionati mondiali di staffette previsti per il fine settimana del 2-3 maggio. Tra gli atleti in gara, c’è un velocista che ha ritrovato le sue prestazioni migliori, segnando grandi tempi in una recente competizione. Tre uomini hanno corso sotto i 10 secondi sui 100 metri e un altro atleta si è messo alla prova sul mezzo giro.

Gaborone si appresta a ospitare le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputeranno nel weekend del 2-3 maggio. Intanto la capitale del Botswana si è scaldata ospitando una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). La notizia del giorno è il grande ritorno del canadese Andre De Grasse, che ha dettato legge sul mezzo giro di pista con il crono di 19.84 (sesto riscontro personale, a due decimi dal tempo con cui si laureò Campione Olimpico a Tokyo 2020) ed è stato secondo sui 100 metri in 9.95 (1,0 ms di brezza a favore), alle spalle del connazionale Jerome Blake (9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - De Grasse torna a volare, grandi tempi a Gaborone. Tre uomini sotto i 10”, Chituru Ali si testa sul mezzo giro Notizie correlate Chituru Ali riparte sui 100 metri, passaggi da rivedere e tempo da abbassare per le World Relays. Omanyala sotto i 10”Chituru Ali ha fatto il proprio ritorno in gara dopo una difficilissima stagione condizionata da diversi problemi fisici e in cui non era riuscito ad... Chituru Ali riparte: il velocista azzurro torna in pista e rilancia le ambizioni della 4×100Chituru Ali si riaffaccia sulla scena internazionale dopo una lunga fase di stop e difficoltà fisiche. Approfondimenti e contenuti Chituru Ali torna in gara: due assaggi in Africa verso le World Relays. C’è anche Omanyala ad Addis AbebaChituru Ali ha programmato un paio di gare in Africa nelle prossime settimane, in modo da farsi trovare pronto alle World Relays, i ribattezzati Mondiali ... oasport.it Chituru Ali rientra in Africa: due gare verso le World Relays con la 4x100Il velocista Chituru Ali, vicecampione d’Europa sui 100 metri, si appresta a tornare in gara dopo una prolungata assenza dalle competizioni. L'atleta comasco ha programmato due appuntamenti in Africa ... it.blastingnews.com