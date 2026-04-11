Scossoni sui 100 metri | Kennedy piazza due rasoiate la risposta a Kebinatshipi e Thomas Tre uomini sotto i 10

Nella gara dei 100 metri, due atleti hanno segnato tempi sotto i 10 secondi, con un risultato sorprendente da parte di un atleta locale che ha concluso in 9.89 secondi. La competizione ha visto anche un atleta di origini africane migliorare il suo personale, con un tempo di poco superiore, mentre altri concorrenti hanno chiuso la prova senza raggiungere le prime posizioni. La sfida si è rivelata molto combattuta, con alcuni atleti che hanno migliorato i propri record personali.

Dopo il sorprendente 9.89 corso dal botswano Busang Collen Kebinatshipi (il Campione del Mondo dei 400 metri si è scoperto fortissimo anche sul rettilineo) e la stoccata da 9.90 timbrata dallo statunitense Max Thomas (nome nuovo della velocità internazionale), un terzo atleta è riuscito a scendere sotto il muro dei dieci secondi sui 100 metri in queste prime battute della nuova stagione all’aperto. Lo squillo è arrivato per opera dell’ australiano Lachlan Kennedy ai suoi Campionati Nazionali: 9.96 all’Olympic Park di Sydney, in una pista da addirittura dieci corsie. Attenzione a un aspetto importante: Kebinatshipi e Thomas avevano beneficiato di un vento a favore di 1,2 ms, mentre la brezza di cui ha goduto Kennedy si è limitato a 0,2 ms.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scossoni sui 100 metri: Kennedy piazza due rasoiate, la risposta a Kebinatshipi e Thomas. Tre uomini sotto i 10” Kebinatshipi, da campione del mondo sul giro della morte al tempone sui 100. La novità Thomas risponde: primi sub 10” dell’annoIl weekend di Pasqua ha portato in dote le prime volate sotto i dieci secondi sui 100 metri, con due crono decisamente sensazionali in due località... La metamorfosi di Kebinatshipi: tempo mostruoso nei 100 metri per l’oro iridato dei 400!Il campione del mondo in carica sui 400 metri piani, il rappresentante del Botswana Collen Kebinatshipi, è diventato il primo uomo a scendere sotto i...