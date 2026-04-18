Dopo una stagione difficile segnata da problemi fisici, l’atleta ha ripreso la preparazione sui 100 metri, con l’obiettivo di migliorare i tempi in vista delle prossime competizioni. Durante l’ultimo impegno, ha evidenziato alcuni passaggi da perfezionare e un tempo ancora da abbassare. Nel frattempo, l’atleta africano ha corso sotto i 10 secondi, segnando un risultato importante per le World Relays.

Chituru Ali ha fatto il proprio ritorno in gara dopo una difficilissima stagione condizionata da diversi problemi fisici e in cui non era riuscito ad andare oltre l’altissimo 10.54 sui 100 metri a Sollentuna il 10 agosto (sua ultima apparizione agonistica). Il vice campione d’Europa sul rettilineo (nel 2024 chiuse al secondo posto alle spalle di Marcell Jacobs in quel di Roma) si è lasciato alle spalle le varie criticità e ha deciso di ripartire da Addis Abeba, capitale dell’Etiopia dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Il velocista comasco ha chiuso la finale al terzo posto con il tempo di 10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chituru Ali riparte sui 100 metri, passaggi da rivedere e tempo da abbassare per le World Relays. Omanyala sotto i 10”

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