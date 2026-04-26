? Cosa sapere Giancarlo De Cataldo pubblica a novembre 2025 il romanzo Una storia sbagliata con Paco Durante.. Il racconto ricostruisce l'arrivo dell'eroina a Roma e le tensioni politiche degli anni Settanta.. Giancarlo De Cataldo riporta i lettori tra le ombre degli Anni Settanta con il suo nuovo romanzo Una storia sbagliata, un’opera pubblicata a novembre 2025 che scava nelle pieghe più oscure della storia italiana attraverso la figura di Paco Durante. Il protagonista del racconto affronta una missione carica di risentimenti personali e tensioni sociali: un vicecommissario della squadra Mobile che deve indagare sulla diffusione di una nuova droga, l’eroina, arrivata dagli Stati Uniti, proprio dopo aver scoperto il corpo senza vita di Lucia, una donna che aveva amato durante gli anni dell’università.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Cataldo: il ritorno di Paco Durante tra droga e ombre degli anni ’70

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