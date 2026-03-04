Il 70% dei bambini tra 9 e 11 anni ha incontrato almeno una situazione di rischio durante il gioco online
Un nuovo rapporto rivela che il 70% dei bambini tra i 9 e gli 11 anni che giocano a Roblox ha sperimentato almeno una situazione di rischio durante le sessioni online. L’indagine dell’Associazione Meter si concentra sull’utilizzo di questa piattaforma e mette in evidenza la presenza di problematiche legate all’interazione digitale tra i minori. I dati sono stati raccolti attraverso uno studio dedicato ai giovani utenti.
Leggi anche: Durante la visita di tre giorni, il principe William ha incontrato una squadra femminile di calcio che ha regalato a Charlotte una maglietta personalizzata
UNICEF/Ucraina: +11% delle vittime tra i bambini verificate nel corso del 2025, almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.
