Il 70% dei bambini tra 9 e 11 anni ha incontrato almeno una situazione di rischio durante il gioco online

Un nuovo rapporto rivela che il 70% dei bambini tra i 9 e gli 11 anni che giocano a Roblox ha sperimentato almeno una situazione di rischio durante le sessioni online. L’indagine dell’Associazione Meter si concentra sull’utilizzo di questa piattaforma e mette in evidenza la presenza di problematiche legate all’interazione digitale tra i minori. I dati sono stati raccolti attraverso uno studio dedicato ai giovani utenti.