Treni sabotati durante Milano-Cortina cavi tranciati | Come il terrorismo degli anni ' 70
Sulla linea ferroviaria tra Bologna e Venezia si sono verificati diversi atti vandalici e sabotaggi, con cavi tranciati, treni deviati e incendi. La circolazione è andata in tilt questa mattina, come se fosse tornata la paura degli anni ’70. Le autorità stanno lavorando per capire se si tratta di un gesto di protesta o di un atto più organizzato, mentre l’antiterrorismo segue diverse piste, anche dopo il ritrovamento di un ordigno rudimentale e di un incendio vicino a Pesaro. La situazione resta tesa, in attesa di ulterior
Circolazione ferroviaria sconvolta nella mattinata di sabato 7 febbraio dai cavi tranciati e deviati o incendiati sulla linea AV Bologna-Venezia, mentre l'antiterrorismo indaga anche su un ordigno rudimentale ritrovato sulla Bologna-Padova e un incendio vicino a Pesaro. "Proprio all'avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si sospettano gravissimi atti di sabotaggio", dice il deputato della Lega Luca Toccalini accreditando la "matrice anarchica-antagonista con l'intento di colpire infrastrutture strategiche e creare caos". Per il leghista "è gravissimo che vengano messi in atto episodi che ricordano molto il terrorismo degli anni '70. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Cavi tranciati,ipotesi sabotaggio treni
Questa mattina si indaga su un possibile atto di sabotaggio alla stazione di Bologna Centrale.
Treni in ritardo a Bologna per cavi tranciati nel nodo per Venezia, ipotesi sabotaggio e caos
La stazione di Bologna ha vissuto un ritardo imprevisto questa mattina.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
L'ombra del sabotaggio sulle Olimpiadi, cavi tranciati e un ordigno trovato sui binari: traffico treni in tiltA Pesaro un altro incidente con un incendio doloso. Salvini parla di attentato. Al momento non è arrivata alcuna rivendicazione dei gesti, le linee sono danneggiate i ritardi ingenti: cosa è success ... today.it
Sciopero dei trasporti confermato a Milano e in Lombardia: gli orari di treni e le fasce garantiteA confermare lo sciopero, annunciato nei giorni scorsi dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ci ha pensato l'azienda di piazzale Cadorna: Dalle ore 3 di lunedì 2 febbraio alle ore 2 di ... milanotoday.it
ULTIM’ORA È iniziato il corteo a Milano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la presenza dell'Ice L'allerta è massima facebook
Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.