Treni sabotati durante Milano-Cortina cavi tranciati | Come il terrorismo degli anni ' 70

Sulla linea ferroviaria tra Bologna e Venezia si sono verificati diversi atti vandalici e sabotaggi, con cavi tranciati, treni deviati e incendi. La circolazione è andata in tilt questa mattina, come se fosse tornata la paura degli anni ’70. Le autorità stanno lavorando per capire se si tratta di un gesto di protesta o di un atto più organizzato, mentre l’antiterrorismo segue diverse piste, anche dopo il ritrovamento di un ordigno rudimentale e di un incendio vicino a Pesaro. La situazione resta tesa, in attesa di ulterior

Circolazione ferroviaria sconvolta nella mattinata di sabato 7 febbraio dai cavi tranciati e deviati o incendiati sulla linea AV Bologna-Venezia, mentre l'antiterrorismo indaga anche su un ordigno rudimentale ritrovato sulla Bologna-Padova e un incendio vicino a Pesaro. "Proprio all'avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si sospettano gravissimi atti di sabotaggio", dice il deputato della Lega Luca Toccalini accreditando la "matrice anarchica-antagonista con l'intento di colpire infrastrutture strategiche e creare caos". Per il leghista "è gravissimo che vengano messi in atto episodi che ricordano molto il terrorismo degli anni '70. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Treni sabotati durante Milano-Cortina, "cavi tranciati": "Come il terrorismo degli anni '70" Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Cavi tranciati,ipotesi sabotaggio treni Questa mattina si indaga su un possibile atto di sabotaggio alla stazione di Bologna Centrale. Treni in ritardo a Bologna per cavi tranciati nel nodo per Venezia, ipotesi sabotaggio e caos La stazione di Bologna ha vissuto un ritardo imprevisto questa mattina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 L'ombra del sabotaggio sulle Olimpiadi, cavi tranciati e un ordigno trovato sui binari: traffico treni in tiltA Pesaro un altro incidente con un incendio doloso. Salvini parla di attentato. Al momento non è arrivata alcuna rivendicazione dei gesti, le linee sono danneggiate i ritardi ingenti: cosa è success ... today.it Sciopero dei trasporti confermato a Milano e in Lombardia: gli orari di treni e le fasce garantiteA confermare lo sciopero, annunciato nei giorni scorsi dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ci ha pensato l'azienda di piazzale Cadorna: Dalle ore 3 di lunedì 2 febbraio alle ore 2 di ... milanotoday.it ULTIM’ORA È iniziato il corteo a Milano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la presenza dell'Ice L'allerta è massima facebook Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com

