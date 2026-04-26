Il giorno dopo il 25 aprile, un ministro ha espresso sdegno per le violenze avvenute in piazza durante le celebrazioni. Attraverso i suoi social, ha definito i responsabili come persone intolleranti, distinguendo i veri partigiani da chi ha causato disordini. Ha ricordato di aver sempre celebrato la liberazione dal nazifascismo, condannando gli atti che hanno scosso le manifestazioni ufficiali e private di ieri.

Crosetto non ci sta alle violenze e allo scempio etico e fisico di ieri. E sul suo profilo X tuona e rilancia: «Il 25 Aprile ho sempre festeggiato la liberazione dal nazifascismo. Non oggi che sono ministro. Lo festeggiavo già da giovane sindaco del mio comune nel 1991, ricevendo dallo storico Presidente Anpi locale, il Geom. Giovanni Ghigo, socialista del Psi, ex partigiano, la tessera onoraria, ogni anno. La numero 1 era riservata al Sindaco da sempre. Anche nei 5 anni nei quali il sindaco era stato il figlio dell’ex Podestà. Erano anni nei quali nell’ Anpi c’erano i partigiani veri: quelli che avevano combattuto. Quelli che avevano rischiato la vita.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Day after 25 aprile, ira di Crosetto per i violenti in piazza: gentaglia intollerante, i partigiani veri erano altro

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