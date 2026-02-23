Veronica ad Affari Tuoi | Devo regalare il viaggio di nozze ai miei genitori frega il dottore e vince
Veronica ha deciso di regalare il viaggio di nozze ai genitori, ma un imprevisto ha cambiato tutto. Durante la trasmissione Affari Tuoi, un concorrente ha approfittato di un errore del dottore e si è aggiudicato il premio di 22 mila euro. La scena si è infiammata quando Veronica ha dovuto scegliere se mantenere la sua decisione o accettare la vincita dell’altro. Alla fine, ha preso una decisione inaspettata.
Partita con lieto fine quella di Veronica: ad Affari Tuoi la pacchista della Basilicata ha accettato sul finale l'assegno da 22mila euro. Bene ha fatto perché il suo pacco conteneva solo 200 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ad Affari Tuoi, Donatella frega il Dottore: “Non voglio tirarla per le lunghe”, poi cambia il pacco e vinceNella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 7 gennaio, Donatella del Piemonte affronta una sfida iniziata in salita.
Le gemelle Gaia e Alessia ad Affari Tuoi: “I genitori ci hanno insegnato il valore dei soldi”, e il dottore le fregaLe gemelle Gaia e Alessia, protagoniste di Affari Tuoi, hanno vinto un assegno di 33mila euro dopo una lunga sfida contro il dottore, che nel loro pacco conteneva invece 100mila euro.
