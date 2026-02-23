Veronica ad Affari Tuoi | Devo regalare il viaggio di nozze ai miei genitori frega il dottore e vince

Veronica ha deciso di regalare il viaggio di nozze ai genitori, ma un imprevisto ha cambiato tutto. Durante la trasmissione Affari Tuoi, un concorrente ha approfittato di un errore del dottore e si è aggiudicato il premio di 22 mila euro. La scena si è infiammata quando Veronica ha dovuto scegliere se mantenere la sua decisione o accettare la vincita dell’altro. Alla fine, ha preso una decisione inaspettata.