Un inquilino delle case del Comune a Milano | Pago l'affitto ma devo vivere in camper
Un inquilino delle case popolari a Milano afferma di pagare regolarmente l'affitto, ma dal 2024 vive in camper. Secondo quanto racconta, la sua abitazione è diventata inagibile a causa di mancata manutenzione, nonostante abbia continuato a versare i pagamenti. La sua situazione è stata condivisa con Fanpage.
Mirco Sarzi Braga dal 2024 vive in camper: "Per la mancata manutenzione la casa era diventata inagibile, eppure ho sempre pagato l'affitto", dice a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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