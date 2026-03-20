Un inquilino delle case del Comune a Milano | Pago l'affitto ma devo vivere in camper

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inquilino delle case popolari a Milano afferma di pagare regolarmente l'affitto, ma dal 2024 vive in camper. Secondo quanto racconta, la sua abitazione è diventata inagibile a causa di mancata manutenzione, nonostante abbia continuato a versare i pagamenti. La sua situazione è stata condivisa con Fanpage.

Mirco Sarzi Braga dal 2024 vive in camper: "Per la mancata manutenzione la casa era diventata inagibile, eppure ho sempre pagato l'affitto", dice a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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