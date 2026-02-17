Mendez | Vogliamo misurarci con una delle squadre più forti del torneo

Mendez ha dichiarato che la squadra vuole affrontare una delle avversarie più forti del torneo, dopo aver saputo che si tratta di una sfida difficile. La partita si gioca perché la squadra mira a confermare il proprio livello contro un avversario di alto calibro. Nel frattempo, nel resto d’Europa, le squadre si preparano a un fine settimana ricco di partite nelle competizioni di volley, come la Chambers League e la CEV Cup, che mettono in palio punti importanti.