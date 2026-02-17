Mendez | Vogliamo misurarci con una delle squadre più forti del torneo
Mendez ha dichiarato che la squadra vuole affrontare una delle avversarie più forti del torneo, dopo aver saputo che si tratta di una sfida difficile. La partita si gioca perché la squadra mira a confermare il proprio livello contro un avversario di alto calibro. Nel frattempo, nel resto d’Europa, le squadre si preparano a un fine settimana ricco di partite nelle competizioni di volley, come la Chambers League e la CEV Cup, che mettono in palio punti importanti.
Si preannuncia un fine settimana intenso per il volley europeo, con squadre impegnate in Chambers League, CEV Cup e altre competizioni che definiscono la gestione della stagione. Le analisi e le aspettative dei protagonisti offrano una chiara finestra sui contenuti tattici, sugli obiettivi di classifica e sulle condizioni delle squadre in vista delle gare imminenti. la gara tra piacenza e jastrzebski wegiel è inquadrata come occasione chiave per consolidare una prestazione di alto livello. le dichiarazioni dei protagonisti puntano sull’espressione di una pallavolo di alto contenuto tecnico, necessaria per superare il turno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Nani a Sport Mediaset: «Giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo ma siamo qui per provare a passare il turno»
Simeone a Sky: «Avevamo un piano ed è stato rispettato. L'Inter è una delle squadre più forti al mondo e l'ha dimostrato»
MATCH DAY Pronti per scendere in campo in questa trasferta! Testa, cuore e tanta voglia di dare tutto. Forza ragazzi, pronti a lottare! 1 Febbraio 2026 Stadio "De Cicco" - Pratola Serra (AV) Ore 15:00 Virtus Monteforte Irpino