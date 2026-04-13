Conferenza stampa Chivu post Como Inter | Scudetto? La matematica dice che mancano punti per il quarto posto! Ecco cosa ci siamo detti all’intervallo

Dopo la vittoria in campionato contro il Como, l’allenatore dei nerazzurri ha tenuto una conferenza stampa. Ha commentato la corsa allo scudetto, affermando che matematicamente manca ancora qualche punto per il quarto posto. Ha anche parlato delle conversazioni avute con i giocatori durante l’intervallo della partita, senza fornire dettagli specifici. La squadra si prepara ora alle prossime sfide di campionato.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu post Como Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in campionato. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Como Inter, match vinto dai nerazzurri per 3-4 e valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. VITTORIA DECISIVA? – « Si aggiunge al nostro obiettivo. La matematica dice che abbiamo ancora punti da fare per il nostro obiettivo, il posizionamento in zona Champions. Faccio come i miei colleghi, parlo anche io di questo ». RISPOSTE DA PARTE DI TUTTI I SENATORI – « Loro sono sempre stati questo, poi le aspettative sono alte perché ci hanno abituato a certe prestazioni.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Como Inter: «Scudetto? La matematica dice che mancano punti per il quarto posto! Ecco cosa ci siamo detti all’intervallo» Leggi anche: Conferenza stampa Knutsen post Inter Bodo Glimt: «Serata fantastica, grazie anche al ct della Norvegia. Chivu? Un uomo fantastico, ecco cosa ci siamo detti» Conferenza stampa Chivu post Como Inter: «Con Fabregas ci rispettiamo, entrambi ci siamo accontentati del pareggio»Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo...