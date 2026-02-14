Machado | giusto dare Nobel Pace a Trump
Machado afferma che assegnare il Nobel Pace a Trump è giusto, perché il popolo venezuelano si sente riconosciuto e spera in un futuro migliore. Secondo lui, questa decisione riflette la gratitudine e la fiducia dei venezuelani per i cambiamenti che si aspettano. Machado sottolinea che il riconoscimento internazionale può dare impulso alle riforme nel paese.
22.00 "Credo che sia giusto e rappresenti il sentimento e la profonda gratitudine del popolo venezuelano,non solo per ciò che è stato fatto ma per quello che crediamo e confidiamo accadrà molto presto in Venezuela".Così Machado ha difeso la sua decisione di dare la medaglia del premio Nobel per la Pace al presidente Trump,nel suo intervento alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco Machado ha aggiunto che è arrivato il momento di passare a livello internazionale dalle parole ai fatti per il cambiamento politico in Venezuela.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il 16 gennaio 2026, Maria Corina Machado, vincitrice venezuelana del Premio Nobel per la Pace, ha dichiarato di aver consegnato la sua medaglia a Donald Trump presso la Casa Bianca.
