Danno fuoco a una bicicletta | paura nel cortile di un condominio

Sabato 25 aprile alcuni residenti di Riva del Garda hanno chiamato la Centrale unica di emergenza a causa di un principio di incendio nel cortile di un condominio di via San Virgilio. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Durante i controlli, si è scoperto che una bicicletta era stata data alle fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita.

Attimi di preoccupazione sabato 25 aprile per alcuni abitanti di Riva del Garda che hanno allertato la Centrale unica di emergenza per un principio d’incendio scoppiato nel cortile di un condominio di via San Virgilio.Secondo le primissime informazioni alcune persone, forse adolescenti, avrebbero.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Incidente, auto sfonda il cancello di una casa e si ribalta nel cortile. Paura per una famigliaRimini, 22 marzo 2026 - Potrebbe esser stato un errore nell'ingranare la marcia o l'inaspettata perdita del controllo del veicolo a far finire oggi... Dorme nel cortile di un condominio in via Mentana: irregolare, sarà rimpatriatoIntervento dei carabinieri nel primo pomeriggio di ieri, 10 aprile, in via Mentana a Como, dopo la segnalazione della presenza di un uomo sconosciuto... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Incendio a Casal del Marmo: detenuti danno fuoco ai materassi nel carcere minorile; Danno fuoco alla cella, otto agenti intossicati; Cisgiordania, coloni tentano di incendiare una casa: 8 palestinesi feriti, tutto ripreso in questo video; Gettano benzina su un’auto e appiccano il fuoco a Capodanno, due arresti: traditi dalle telecamere. Danno fuoco a baracche dopo lite con famiglia rivale, arrestati(ANSA) - ROMA, 14 APR - Dopo una lite con un'altra famiglia del campo nomadi, a bordo di un'auto hanno appiccato un incendio di alcune baracche dell'insediamento di via Gordiani a Roma. È accaduto int ... msn.com Incendio a Casal del Marmo: detenuti danno fuoco ai materassi nel carcere minorile ift.tt/cMa9hZ2 x.com Abbandonano rifiuti e danno loro fuoco nei pressi delle abitazioni https://ebx.sh/Vo1XMF - facebook.com facebook