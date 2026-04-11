Dorme nel cortile di un condominio in via Mentana | irregolare sarà rimpatriato

Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri sono intervenuti in via Mentana a Como dopo la segnalazione di una persona sconosciuta all’interno di un cortile condominiale. Sul posto hanno verificato che l’uomo dormiva nel cortile e, successivamente, è stato disposto il suo rimpatrio. La presenza dell’individuo era risultata irregolare, portando alle procedure di accompagnamento in Italia per l’identificazione e la regolarizzazione.

Intervento dei carabinieri nel primo pomeriggio di ieri, 10 aprile, in via Mentana a Como, dopo la segnalazione della presenza di un uomo sconosciuto all’interno di un cortile condominiale. Una volta sul posto, i militari della sezione radiomobile hanno identificato il soggetto, risultato privo. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Incidente a Perugia: auto precipita nel cortile di un condominio, due feriti Immigrazione irregolare a Salerno: rimpatriato un cittadino marocchinoSono state completate le procedure per il rimpatrio, con l'accompagnamento presso l'aeroporto di Roma Fiumicino e imbarco su volo diretto a... Argomenti più discussi: Torino non dorme più: ad aprile OFF TOPIC accende la città tra live, dj set e notti senza regole; La Nazionale di basket compie 100 anni: da Bariviera che batteva USA e URSS a Marzorati, Meneghin e Pozzecco; 'Una traviata da cortile' di Alessandro Baricco in tour da maggio; Sparita da una settimana da Licola: non si hanno più notizie di Angela. Pastena, cortile condominiale di via lungomare Colombo giaciglio per senzatettoStampaUna situazione di disagio che va avanti ormai da circa un mese nella zona del lungomare Colombo, precisamente nella discesa immediatamente precedente al bar Isoletta: è quella che ha segnalato a ... salernonotizie.it Dice Ilaria Salis che dorme insieme al suo assistente così può difenderla dai fascisti siamo al ridicolo se non fosse che il loro stipendio è pagato dagli italiani. - facebook.com facebook Lei, che non lo sopporta proprio, dorme così x.com