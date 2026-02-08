Dall’Orlando Furioso alle donne | due nuovi format narrativi di Alberto Nicolino per bimbi e adulti al Pasqualino

Dall’Orlando Furioso alle donne, Alberto Nicolino porta in scena due nuovi format narrativi al Pasqualino. Per mezz’ora, bambini e adulti ascoltano storie senza tempo, tra personaggi mitici e antichi racconti che parlano di femminile. La sala si riempie di ascoltatori pronti a immergersi in mondi narrativi ricchi di fascino e tradizione.

Mezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile. Sono due i format ideati e messi in scena da Alberto Nicolino, attore e raccontastorie, e rivolti a un pubblico di bambini dai 6 anni e di adulti.La prima.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Orlando Furioso

La domanda sulla possibilità di vivere sulla Luna diventa sempre più concreta.

Il romanzo “I Miserabili” di Victor Hugo è un’opera intensa e commovente, che si estende su oltre 400 pagine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Orlando Furioso

Argomenti discussi: L’Orlando Furioso e l’albergo sulla Luna; Narrazione e teatro delle ombre per raccontare il coraggio e la cura dell' altro; Re Carlo non risponde alle domande su Andrea finge di non sentire; Il nuovo acquisto del Napoli ha detto di no a due squadre spagnole.

I 30 anni dell’Unesco nel vivo. ‘Via Mazzini’, accese le luminarie con i versi dell’Orlando furiosoAccesa ’Via Mazzini, via del Rinascimento’: ieri alle 17, la via più suggestiva del centro storico è stata illuminata con i versi di incipit dell’Orlando Furioso. Le donne, i cavallier, l’arme, gli ... ilrestodelcarlino.it

Siete pronti al ritorno di Orlando Lo spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf e dal e dal carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West “Scrivi sempre a mezzanotte” (Donzelli) va in scena dal 10 al 15 febbraio al TPE Teatro Astra. Regia di facebook