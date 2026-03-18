Dalle cinque dita al Signore dell’Anello, il fenomeno del complottismo si espande attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, creando nuove narrazioni che complicano la distinzione tra realtà e finzione. Chi diffonde queste teorie spesso si basa su argomentazioni costruite con strumenti digitali avanzati, rendendo difficile per chi tenta di smontarle distinguere i fatti dalle invenzioni. La diffusione di questi contenuti coinvolge sia piattaforme online che social network, aumentandone la portata.

Smentire un complottista, si sa, è impossibile, perché la stessa smentita diventerà la base di un altro complotto, e pensare che in un momento in cui vige il caos globale, tra guerre inaspettate, timore di escalation, prezzo del petrolio, mercati in tensione, bombe a destra e a manca (a manca quando mancano i bersagli e finiscono sui civili), il complottista non dorme mai, anzi: dai a un complottista l’idea dell’AI e alla tragedia si aggiunge una tragicommedia demenziale. Riassuntino, per chi si fosse distratto: nell’ultima settimana il complottista ha avuto un aggancio forte, diciamo una fonte solida a cui appigliarsi messa in giro dall’Iran, non si poteva ignorare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalle cinque dita al Signore dell’Anello: il complottismo con l’AI che trasforma la guerra in una perizia da idioti

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