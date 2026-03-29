Garda in scena | il thriller che trasforma il lago in set da film

Una produzione televisiva sta per girare un thriller sul Lago di Garda, portando le riprese nelle sue acque e nei dintorni. La serie coinvolge attori e troupe che si sono insediati nelle località del lago, con l’obiettivo di realizzare le scene in diversi punti del territorio. Le riprese, iniziate nelle ultime settimane, sono destinate a durare diversi giorni, attirando l’attenzione di visitatori e residenti.

Una nuova produzione televisiva sta per trasformare il Lago di Garda in uno scenario da thriller internazionale, portando le acque del Benaco al centro dell’attenzione globale. La serie, basata sul romanzo di Tom Hindle, porterà in scena un matrimonio d’élite su un’isola immaginaria che riflette fedelmente l’atmosfera dei castelli reali della zona. Sebbene la data esatta di uscita non sia ancora stata fissata, il progetto promette di valorizzare luoghi storici come il Castello Scaligero e le Grotte di Catullo. L’impatto di questa operazione va oltre il semplice intrattenimento: si tratta di una strategia di narrazione che utilizza il territorio come vero protagonista, mescolando architettura medievale con dinamiche sociali contemporanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garda in scena: il thriller che trasforma il lago in set da film Articoli correlati Garda Cinema, il festival torna sul lago: cinque giorni di film e incontri "cercando la felicità"A giugno la sesta edizione della rassegna diretta da Franco Dassisti animerà Garda con proiezioni, dialoghi con autori e il Concorso internazionale... Siren’s Kiss, il romance thriller che trasforma seduzione e sospetto in un gioco pericolosoCi sono storie che iniziano come un’indagine e finiscono per trasformarsi in qualcosa di molto più instabile. Aggiornamenti e notizie su Garda in scena il thriller che... Temi più discussi: ''Ne abbiamo raccolti un quintale sul fondo del lago ed è un atto di denuncia: dietro ognuno di loro c'erano proiettili di piombo. Il divieto va esteso anche al Garda''; Agenda vino: Teranum a Trieste, a Grezzano protagonista il Grignolino; Il Consorzio Garda DOC torna a Vinitaly con Garda360; Torna il Flicorno d’Oro: 4mila bandisti attesi a Riva del Garda. Il Lago di Garda torna protagonista tra una nuova serie Tv e il bestseller di Tom HindleSulle sponde del Lago di Garda verrà ambientata una nuova serie Tv tratta da un bestseller: questi sono i luoghi affascinanti che hanno ispirato il racconto. siviaggia.it Padenghe, al teatro dell’Oratorio va in scena il Bibbiù di PlattoVenerdì 20 marzo, per la rassegna Pressione Bassa, un classico ormai del teatro bresciano firmato Platto. L'ingresso è libero. quibrescia.it Al MuSa un percorso tra documenti e installazioni per raccontare il passato veneziano del lago di Garda - facebook.com facebook Soldi pubblici per comprarsi la villa sul Garda, Alberto Di Rubba entra a Montecitorio con una condanna per peculato x.com