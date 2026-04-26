Dalle tensioni internazionali alle questioni legate alla Santa Sede, Donald Trump si trova coinvolto in molteplici situazioni che richiedono attenzione. Attualmente, non è riuscito a concludere il confronto con l’Iran, nonostante avesse dichiarato di non voler iniziare un conflitto. Le elezioni di metà mandato si avvicinano e le sue scelte sembrano influenzare anche il panorama politico e diplomatico.

Firenze, 26 aprile 2026 – Le cose non si mettono benissimo per Donald Trump – che non riesce a finire con l’ Iran una guerra che aveva detto di non voler neanche iniziare – in vista delle elezioni di midterm di novembre. Secondo un nuovo sondaggio, il gradimento di Trump in materia di economia è crollato nell’ultimo mese, mentre la guerra con l’Iran fa salire i prezzi, e persino i repubblicani mostrano meno fiducia nella sua leadership. I risultati del sondaggio, riferisce Associated Press, "mostrano un presidente alle prese con promesse non mantenute di tenere a freno l’inflazione e che sta mettendo alla prova la pazienza degli americani con un conflitto che si sta trascinando più a lungo del previsto”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalle guerre al Vaticano. Troppi fronti per Donald

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