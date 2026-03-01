I due fronti repubblicani | perché Donald può sostenere soltanto un conflitto lampo

Il confronto tra Stati Uniti e Iran ha superato le parole e ora coinvolge azioni concrete. Donald Trump, leader dei repubblicani, ha dichiarato che può sostenere solo interventi rapidi e limitati, evitando escalation prolungate. La situazione si muove verso operazioni che durano poco, senza entrare in conflitti di lunga durata. La tensione tra le due potenze si manifesta in azioni immediate, non in negoziati o trattative.

Il confronto tra Stati Uniti e Iran ha oltrepassato la dimensione della deterrenza retorica ed è entrato in una fase operativa. Gli attacchi israeliani contro obiettivi iraniani, seguiti da azioni statunitensi, hanno modificato il quadro strategico e ristretto lo spazio politico disponibile per entrambe le leadership. La superiorità militare americana non è in discussione; ciò che lo è, invece, è la sostenibilità politica di un confronto che rischia di estendersi oltre l'obiettivo iniziale. Negli ultimi anni il sostegno militare all'Ucraina ha inciso su quelle scorte di munizionamento e sistemi di difesa avanzati che sono fondamentali in un'eventuale escalation con un attore come l'Iran, dotato di un arsenale missilistico significativo e di una rete regionale capace di colpire indirettamente interessi statunitensi.

