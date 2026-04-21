De Paz | Le guerre non aprano fronti di intolleranza nelle nostre città

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Comunità ebraica ha commentato il 21 aprile, sottolineando che questa data rappresenta un momento di memoria che celebra la liberazione del Paese e della città grazie all’impegno di chi ha lottato per la libertà. Ha invitato a evitare che conflitti o tensioni possano trasformare le città in spazi di intolleranza, sottolineando la neutralità e il rispetto che dovrebbe caratterizzare questa ricorrenza.

Per Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica, il 21 aprile “sancisce in una forma estremamente neutra e degna quello che dovrebbe essere il ricordo della liberazione del nostro Paese e della nostra città, per tramite della mano di chi si è impegnato in questo”. Quindi “dalle forze alleate e quelle partigiane che in forma autonoma hanno partecipato alla liberazione e allo sfondamento della linea gotica del 1945. Questo viene fatto anche attraverso un contributo importante della Brigata ebraica” che “entra a Bologna nel 1945 e libera, insieme agli alleati e ai partigiani, la nostra città”. Per questo “ricordare oggi che la realtà...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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