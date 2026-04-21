De Paz | Le guerre non aprano fronti di intolleranza nelle nostre città

Il presidente della Comunità ebraica ha commentato il 21 aprile, sottolineando che questa data rappresenta un momento di memoria che celebra la liberazione del Paese e della città grazie all’impegno di chi ha lottato per la libertà. Ha invitato a evitare che conflitti o tensioni possano trasformare le città in spazi di intolleranza, sottolineando la neutralità e il rispetto che dovrebbe caratterizzare questa ricorrenza.

Per Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica, il 21 aprile “sancisce in una forma estremamente neutra e degna quello che dovrebbe essere il ricordo della liberazione del nostro Paese e della nostra città, per tramite della mano di chi si è impegnato in questo”. Quindi “dalle forze alleate e quelle partigiane che in forma autonoma hanno partecipato alla liberazione e allo sfondamento della linea gotica del 1945. Questo viene fatto anche attraverso un contributo importante della Brigata ebraica” che “entra a Bologna nel 1945 e libera, insieme agli alleati e ai partigiani, la nostra città”. Per questo “ricordare oggi che la realtà...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Paz: “Le guerre non aprano fronti di intolleranza nelle nostre città” Notizie correlate “Il woke è intolleranza. Esistono guerre giuste”. L'intervista a Michael Walzer«Sull'Ucraina non bisogna cedere, ma occorre ancora distinguere guerre giuste ed ingiuste». Leggi anche: Nelle nostre città 30.000 criminali stranieri Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La solidarietà de La Paz per gli indagati nella manifestazione pro-Pal; Dalla guerra fredda alla guerra bianca. Decadenza capitalista e imperialismi. De Paz: Le guerre non aprano fronti di intolleranza nelle nostre cittàCelebrazioni 21 aprile, il presidente della Comunità ebraica ricorda il contributo importante della Brigata che entra a Bologna nel 1945 e libera, insieme agli alleati e ai partigiani, la nostra citt ... ilrestodelcarlino.it