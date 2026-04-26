Il 27 aprile a Venezia, Marianna Aprile presenta il suo nuovo libro intitolato *La promessa*. L'evento si concentra sull'evoluzione dei diritti femminili, iniziando dalle ventuno donne che nel 1947 contribuirono alla stesura della Costituzione italiana. Durante l'incontro vengono analizzati i cambiamenti e le tutele acquisite nel tempo, con un focus sul percorso che ha portato ai diritti odierni.

? Cosa sapere Marianna Aprile presenta il libro La promessa a Venezia il 27 aprile.. L'incontro analizza l'evoluzione dei diritti femminili dalle ventuno costituenti a oggi.. Lunedì 27 aprile alle ore 18:30, la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale ospiterà Marianna Aprile per la presentazione del volume La promessa, un’opera che ripercorre l’evoluzione dei diritti femminili in Italia. L’evento, che vedrà la giornalista protagonista di un confronto diretto con Vincenzo Roppo, si inserisce nel prestigioso ciclo culturale denominato Un Palazzo di libri. Questa rassegna, curata da Elisabetta Pozzi e Nadia Terranova con il sostegno di Bper Banca, intende trasformare le sale del palazzo in un luogo di dialogo civile e memoria storica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle 21 Costituenti ai diritti odierni: Marianna Aprile a Venezia

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Marianna Aprile , La Promessa, Rizzoli 2026Io non sono una storica … Faccio la giornalista. Quindi più che un libro di Storia avete tra le mani un libro di storie, le tante che per le più svariate ragioni hanno catturato la mia attenzione in ... articolo21.org

«La promessa», lunedì a Palazzo Ducale la giornalista Marianna Aprile presenta il suo libroLa promessa, lunedì a Palazzo Ducale la giornalista Marianna Aprile presenta il suo libro ... msn.com

Quel che leggo ora . . . #MariannaAprile #LaPromessa #25aprile *** C’è una parola che torna, ogni 25 aprile. Non è “memoria”. Non è “libertà”. È promessa. Quella raccontata da Marianna Aprile non è una storia chiusa. È una traiettoria incompiuta. Dal suff - facebook.com facebook

"C'è una gran confusione e un presidente Usa che gioca con l'opinione pubblica e con le armi" Marianna Aprile #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com