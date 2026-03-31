In tutto il mondo, le iniziative per la giornata della visibilità transgender si svolgono in diversi contesti, dalle grandi manifestazioni sportive alle aule scolastiche. Negli ultimi mesi, le decisioni politiche e le normative ufficiali hanno portato a restrizioni e modifiche nelle politiche riguardanti i diritti delle persone transgender. Questi sviluppi interessano organizzazioni internazionali, governi e sistemi educativi, evidenziando cambiamenti nelle politiche pubbliche e nelle leggi.

Dalla Casa Bianca alle Nazioni Unite, fino alle aule scolastiche italiane. Negli ultimi mesi, le politiche e le decisioni istituzionali sui diritti delle persone transgender si sono mosse lungo una direttrice comune: restringere, ridefinire e rallentare. Ed è proprio questo il contesto in cui cade il 31 marzo, Giornata internazionale della visibilità transgender, nata per accendere i riflettori su discriminazioni e diritti ancora negati. Negli Stati Uniti, l’amministrazione di Donald Trump ha rilanciato una linea apertamente restrittiva: dal tentativo di limitare la partecipazione delle persone transgender alla vita pubblica e politica fino al sostegno al divieto di accesso alle competizioni olimpiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata della visibilità trasgender, dalle Olimpiadi alle scuole: gli ostacoli ai diritti

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