Il Museo del Novecento di Milano ha annunciato quattro nuovi progetti, tra interventi di restyling, riallestimenti e collaborazioni, rivolti a migliorare il rapporto con la città e il panorama artistico attuale. Tra queste iniziative, si segnalano l'esposizione dell'opera di Marcon sotto il Soffitto Spaziale e la riqualificazione della quadreria al piano terra, oltre a due altri progetti di rilevante entità. L'obiettivo è ampliare l'offerta culturale e coinvolgere maggiormente il pubblico.

M ilano, 10 apr. (askanews) – Il Museo del Novecento di Milano ha presentato quattro progetti tra nuovi interventi, riallestimenti e collaborazioni, con l’intento di rafforzare il dialogo con la città e con la scena artistica contemporanea. Un percorso che anticipa l’ampliamento nella seconda torre dell’Arengario e ridefinisce il museo come spazio aperto e in costante evoluzione. Leggi anche › Natura, arte e gusto: gli eventi da non perdere questa settimana “Abbiamo letteralmente creato uno spazio di visione felicemente strabica – ha detto ad askanews il direttore del museo, Gianfranco Maranello -, si sta dentro il museo, ma si guarda sempre anche al di fuori.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall'opera di Marcon che si mostra sotto il Soffitto Spaziale, alla quadreria che ha animato il piano terra, più altri 2 progetti ambiziosi

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