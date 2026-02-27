Addio a Quinto Pagliarani | Ora sei con il gruppo di marinai che continua a navigare ' dall' altra parte'

Cesenatico piange la scomparsa di Quinto Pagliarani, figura nota nel mondo della marineria locale. La sua vita è stata strettamente legata alla comunità, lasciando un segno anche attraverso la creazione della statua in piazza Spose dei Marinai. La città si stringe attorno alla perdita di uno dei suoi personaggi più rappresentativi, che ha contribuito a consolidare l’identità marinara del luogo.

Cesenatico e il mondo della marineria sono in lutto per la morte a 94 anni di Quinto Pagliarani, personaggio famoso nella cittadina rivierasca, autore della famosa statua in piazza Spose dei Marinai. Bello il ricordo che gli ha dedicato su Facebook il Museo della Marineria: “Chissà dove, ma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesenatico, addio a Quinto Pagliarani, l’autore del monumento in piazza Spose dei MarinaiIl nome rimarrà indelebile, legato alla Ma’, il monumento che si staglia in piazza Spose dei Marinai a ponente del porto. Il suo autore, Quinto ... corriereromagna.it

Ci ha lasciati Quinto Pagliarani, una vita con le vele al terzoCesenatico ha perso uno dei suoi decani. Se ne è andato in mattinata Quinto Pagliarani. livingcesenatico.it

Chissà dove, ma sicuramente, c'è un gruppo di marinai che continua a navigare con le nostre vele colorate anche "dall'altra parte": da oggi, con loro c'è anche Quinto Pagliarani, che ci ha lasciati questa mattina. Quinto è stato tra i primi promotori e animatori d - facebook.com facebook