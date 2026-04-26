Una studentessa che lavora a tempo pieno e ottiene una laurea triennale con una media di 3.9 rappresenta una eccezione rispetto alle statistiche nazionali. Solo il 4% dei giovani in affidamento riesce a conseguire il titolo universitario. La sua esperienza dimostra come, nonostante le difficoltà, sia possibile raggiungere questo obiettivo. La sua storia viene presentata come esempio di successo contro le percentuali di successo più basse tra i ragazzi in affidamento.

? Cosa sapere Jade Tompkins ottiene laurea triennale con media 3.9 lavorando a tempo pieno.. Il traguardo supera la statistica del 4% di laureati tra i ragazzi in affidamento.. Jade Tompkins, quarantenne cresciuta nel sistema di affidamento, ha condiviso un traguardo accademico che sfida statistiche spietate, ottenendo una laurea triennale con una media del 3.9 dopo aver lavorato a tempo pieno. La protagonista della vicenda, nota sui social come @Craftyhag, ha pubblicato un video in cui mostra con umiltà i simboli del suo successo: una stola rossa di raso e diverse corde colorate per il diploma. Durante la registrazione, la donna ha espresso una vulnerabilità profonda, ammettendo di non avere molti amici o persone vicine con cui condividere questo momento di orgoglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’affidamento alla laurea: la sfida vincente contro le statistiche

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