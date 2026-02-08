Bologna si avvicina alla sfida contro il Parma con il morale sotto i tacchi. La squadra ha perso terreno rispetto alla scorsa stagione e le statistiche parlano chiaro. Dopo tre mesi di inattività, i rossoblù cercano di ritrovare fiducia, ma il confronto con il passato recente è impietoso. La partita di oggi alle 12:30 potrebbe essere una svolta o un altro passo indietro.

Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Allegri Milan, che numeri in trasferta! Una marcia da record per i rossoneri, i numeri Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, il confronto con la scorsa stagione è impietoso: le statistiche sui rossoblù aspettando la sfida contro il Parma

Approfondimenti su Bologna Parma

Le sfide tra Bologna e Juventus sono state storicamente favorevoli ai bianconeri, che dominano anche nelle statistiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bologna Parma

Argomenti discussi: Ricerca, governance e impatto clinico negli IRCCS, a Bologna il confronto con il Ministero della Salute; Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso; Rider, Bologna firma il patto con Just Eat su sicurezza e lavoro; Europa League: Roma e Bologna favorite su Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv.

Bologna-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole del derby emilianoBologna–Parma di Serie A 2025-26, 24a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime, pillole e statistiche a confronto. sport.virgilio.it

Il Bologna vuole Fazzini dalla Fiorentina. Ok di Sartori e anche di ItalianoDal vertice a Casteldebole di ieri mattina tra Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, dopo il confronto che i tre hanno avuto anche con Vincenzo Italiano, il Bologna ha deciso ... firenzeviola.it

#Bologna: ieri confronto a Casteldebole tra #Italiano e i dirigenti. Le ultime facebook

Confronto fra #Italiano e la squadra nello spogliatoio del #Bologna Cosa si son detti x.com