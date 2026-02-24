Varese | 40 anni di Gulliver la sfida vincente contro le dipendenze

Il centro Gulliver festeggia 40 anni di attività, dopo aver aiutato centinaia di persone a superare le dipendenze. La sua lunga esperienza nasce dalla crescente richiesta di supporto, che spingeva a creare un punto di riferimento affidabile in città. Nel corso degli anni, il centro ha sviluppato programmi specifici e coinvolto professionisti locali. La celebrazione segna un traguardo importante per la comunità, che riconosce il ruolo di Gulliver nel percorso di recupero.

Varese celebra 40 anni del Centro Gulliver: una storia di riscatto e comunità Varese, 22 febbraio 1986. Un gruppo di ventenni, guidati da don Michele Barban, firma l’atto di nascita del Centro Gulliver. Oggi, a 40 anni da quel giorno, il centro è un punto di riferimento per il territorio, un simbolo di speranza lotta contro le dipendenze. La scelta del nome, ispirato al personaggio di Swift, riflette perfettamente la filosofia del progetto: Non come il gigante dei suoi sogni, né il nano delle sue paure. La storia del Centro Gulliver inizia con un incontro di energie diverse. Giovani, associazioni, volontari e don Michele Barban si uniscono per creare una cooperativa che possa offrire un’alternativa alle dipendenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Varese attira tremila brasiliani. Il bando alzato dai 40 ai 45 anniVarese sta attirando un crescente interesse da parte di cittadini brasiliani, con circa tremila richieste di trasferimento.

Volontari tra le vie del centro contro le dipendenze: "La prevenzione passa dall'informazione"I volontari dell’associazione Mondo libero dalla droga – Romagna hanno distribuito opuscoli nelle strade del centro, affrontando il problema delle dipendenze.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Coinvolto anche un bambino di 4 anni in un incidente stradale a Gavirate; Cosa fare a Varese e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026; Scontro a Besnate, feriti intrappolati nelle auto: arriva l’elicottero; Varese: Senigalliesi, Nelle mie foto il male in guerra.

Varese attira tremila brasiliani. Il bando alzato dai 40 ai 45 anniDuemila euro a chi si trasferisce a Varese: arrivano tremila richieste dal Brasile e il bando viene allargato agli under 45. Il progetto Vieni a vivere a Varese della Camera di Commercio è stato ... ilgiorno.it

Il Varese ospita il Ligorna: Voglia di rivincitaDopo il 4-0 subito all'andata a Genova, i biancorossi si preparano a riscattarsi al Franco Ossola. Battaglino, fresco di rinnovo: Scenderemo in campo seguendo i nostri principi di gioco, contando a ... varesenews.it

#Varese, Malnati aveva 86 anni. Coordinatore dell’Ulivo, cercò di candidare a sindaco Fassa per il centrosinistra - facebook.com facebook