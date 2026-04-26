Dalla manipolazione alla rinascita | il grido di Rita Valdier

Rita Valdier ha presentato il suo nuovo libro sulla manipolazione emotiva durante un evento nella Sala Ledwall di Fabbriche Riunite. L'incontro ha attirato un pubblico interessato ai temi affrontati nel testo. La scrittrice ha spiegato alcuni aspetti principali della sua opera, concentrandosi sui meccanismi di manipolazione e sul percorso di rinascita personale. La presentazione si è svolta senza ulteriori interventi o discussioni.

?? Cosa sapere Rita Valdier presenta il libro sulla manipolazione emotiva presso la Sala Ledwall di Fabbriche Riunite. L'incontro con Gerardo De Ioanni analizza l'impatto sociale della violenza psicologica nelle relazioni. La Sala Ledwall di Fabbriche Riunite Torrone ha ospitato la presentazione del volume La voce che avevo perso e quella che ho ritrovato, scritto dalla sannita Rita Valdier per raccontare il superamento della manipolazione emotiva subita in ambito coniugale. L'incontro, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla manipolazione alla rinascita: il grido di Rita Valdier Notizie correlate Rita Repetto ascoltata in Senato: si parla di introduzione del reato di manipolazione mentaleL'associazione ligure 'La Pulce nell'Orecchio' ha come obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme, con... Leggi anche: Rosi, dalla violenza alla rinascita: sarà adottata dalla donna che le ha salvato la vita