Rita Repetto ascoltata in Senato | si parla di introduzione del reato di manipolazione mentale

Stamattina, nella seconda Commissione Giustizia del Senato, Rita Repetto, presidente dell'associazione ‘Pulce nell’Orecchio’, è stata ascoltata nel corso della discussione sui disegni di legge 1496 e 1515. I provvedimenti riguardano l’introduzione del reato di manipolazione psicologica e mentale. La Repetto ha fornito il suo punto di vista sull’argomento, che riguarda le proposte di modifica normativa.

L'associazione ligure 'La Pulce nell'Orecchio' ha come obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme, con particolare attenzione al fenomeno della violenza psicologica Rita Repetto, presidente della 'Pulce nell'Orecchio', è stata ascoltata stamattina, 12 marzo, nella seconda Commissione Giustizia al Senato nell'ambito della discussione sui ddl 1496 e 1515, sull'introduzione del reato di manipolazione psicologica e mentale. Si tratta di una delle battaglie portate avanti dall'associazione ligure fondata dalla sorella di Roberta Repetto, 40enne di Chiavari morta nel 2020 per un melanoma, in seguito all'asportazione di un neo sul tavolo da cucina di un centro olistico a Borzonasca (A questo link l'ultima sentenza sulla vicenda processuale).