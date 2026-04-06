A Parigi, Rihanna è stata vista uscire a cena con A$AP Rocky indossando un look in stile dark romance. La cantante ha scelto un abito color burgundy, completato da un gloss lucido e una borsa che ricorda un drago vampiresco. La combinazione di elementi ha creato un’estetica goth chic, apparendo naturale ma studiata nei dettagli. L’evento ha attirato l’attenzione dei passanti e dei media presenti in città.

Quando Rihanna esce a cena, non è mai solo una cena, it’s a moment. E stavolta a Parigi, insieme a A$AP Rocky, ha servito una di quelle aesthetic che TikTok si copierà entro 48 ore: gothic soft, ultra chic, zero sforzo apparente ma tutto calibrato al millimetro. Rihanna a Parigi con A$AP Rocky: burgundy head-to-toe che è il nuovo nero (ma più interessante). Look monocromatico, ma non basic. Rihanna gioca con le sfumature di bordeaux come se fossero un filtro Instagram: pantaloni cargo morbidi, dolcevita fitted e gilet over leggermente destroyed. Tutto ton sur ton, ma con texture diverse che fanno la differenza. È quel tipo di outfit che sembra semplice finché non provi a rifarlo e capisci che no, non è così semplice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rihanna in modalità dark romance a Parigi: burgundy, gloss e borsa “Dracula” (letteralmente)

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