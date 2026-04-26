Un padre felice perché sua figlia adolescente ama leggere si trova a scoprire, suo malgrado, il mondo dei dark romance. Durante un evento dedicato a autrici di bestseller e alle loro fan, si osserva un pubblico composto principalmente da giovani appassionate. La ragazza di dodici anni, con una passione crescente per i libri, sta leggendo avidamente una serie che le ha catturato l’attenzione, portandola a leggere ovunque, anche durante le attività quotidiane.

C hiara non ha mai letto con tanta voracità. Ha dodici anni e una discreta passione per i libri, ma da qualche settimana ha trovato una serie davvero contagiosa: divora le pagine chiusa nella sua camera, mentre si lava i denti in bagno, facendo colazione prima della scuola. Vedendo mia figlia preferire la lettura persino allo schermo del cellulare, mi sento fortunato e vagamente incuriosito. Da una rapida ricerca on line capisco che la serie in questione, Limitless, è un caso editoriale dark romance da oltre 300mila copie vendute in Italia. E la sua giovane autrice, Karim B., un fenomeno che spopola fra le ragazzine, capace di creare ingorghi ai firmacopie manco fossero concerti di K-pop e fare la fortuna della sua casa editrice, Sperling & Kupfer.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un papà felice perché la figlia teenager è un’accanita lettrice scopre suo malgrado il mondo dei dark romance. E si immerge in un raduno di autrici bestseller e fan sfegatate. E stereotipi duri a morire

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