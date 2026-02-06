La regina del tono su tono è tornata E ha portato con sé un nuovo ciondolo dal valore speciale

La regina del tono su tono è tornata e ha mostrato un nuovo ciondolo con un significato speciale. L’evento si è svolto in un’atmosfera familiare, quasi intima, tra i presenti c’era chi ha visto in questa occasione un segnale di continuità e attenzione ai dettagli. La giornata si è svolta senza sfarzi, ma con una naturalezza che ha colpito chi ha partecipato.

U n incontro storico che profuma di futuro, avvolto in una delle sfumature più calde e rassicuranti dell’inverno. Quando Kate Middleton ha varcato la soglia di Lambeth Palace per incontrare Sarah Mullally, la prima donna a guidare la Chiesa anglicana in 1400 anni, il messaggio è apparso chiaro: è iniziato un nuovo corso, fatto di autorevolezza e stile impeccabile. Ma sempre con un tocco personale. Kate Middleton e il Restorative effect. guarda le foto Kate Middleton regina del “tono su tono”. Per questo faccia a faccia così solenne, la Principessa del Galles ha messo da parte i soliti pastelli per abbracciare un marrone cioccolato profondo, una nuance che trasmette calma e stabilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

Kate Middleton ha scelto il colore dell’inverno, il marrone cioccolato, e ha sfoggiato un outfit tono su tono che potrebbe diventare il trend della stagione.

