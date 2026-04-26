Un ex giocatore di rugby è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Bassano a Romano d'Ezzelino. Durante un’operazione di controllo, sono stati sequestrati più di quattro chili di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana, ketamina, MDMA e hashish, trovate nell'abitazione dell’uomo. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

? Cosa sapere La Guardia di Finanza di Bassano arresta Engjel Makelara a Romano d'Ezzelino.. Sequestrati oltre quattro chili di cocaina, marijuana, ketamina, MDMA e hashish nell'abitazione.. A Romano d’Ezzelino, la Guardia di Finanza di Bassano ha messo a ferro e fuoco un deposito di stupefacenti portando all’arresto di Engjel Makelara e della sua compagna, con il sequestro di oltre quattro chili di diverse sostanze illegali. Il blitz nelle ultime ore ha colpito l’abitazione del ventinovenne, ex tallonatore noto nel mondo del rugby per aver vestito le maglie del Bassano, del Benetton Treviso e del Petrarca Rugby, oltre ad aver militato nelle selezioni giovanili azzurre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal rugby al traffico: arrestato ex tallonatore con 4 kg di droga

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