Ginnastica artistica maschile l’ItalBaby debutta al Luxemburg Open | cinque azzurrini in gara dall’1 al 3 aprile
La nazionale italiana di ginnastica artistica maschile Under 18 partecipa per la prima volta quest’anno al Luxemburg Open, in programma dall’1 al 3 aprile. Sono cinque gli atleti in gara, tra cui tre esordienti e un atleta al suo debutto in maglia azzurra. La squadra, guidata dall’allenatore Nicola Costa, mira ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar, con un giovane atleta nel mirino.
Prima uscita internazionale dell’anno per la Nazionale Under 18 guidata da Nicola Costa. Tre esordienti tra i junior, un debutto assoluto in maglia azzurra e Scalvini nel mirino dei Giochi Olimpici Giovanili di Dakar. Il coach: “Serve lucidità in condizioni di stress elevato” La Nazionale Under 18 Maschile di ginnastica artistica si prepara al suo primo appuntamento internazionale della stagione. Dall’1 al 3 aprile 2026 l’ItalBaby GAM sarà impegnata al Luxemburg Open, alla Hall Omnisport Belair di Lussemburgo, per quello che il responsabile tecnico Nicola Costa definisce un banco di prova prezioso in vista degli Europei di Zagabria, in programma dal 19 al 23 agosto. 🔗 Leggi su Sportface.it
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