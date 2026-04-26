Dal bancone al rigore | il portiere che serve caffè prima della sfida

Il 26 aprile, prima della partita tra Cellino e Morro D'Oro, il portiere Giulio Porrini ha prestato servizio al bar locale, servendo caffè ai clienti. La presenza di Porrini nel locale è stata documentata nelle ore precedenti l'incontro, senza che si siano verificati episodi particolari o incidenti. La vicenda ha attirato l'attenzione per il ruolo insolito del portiere nelle ore antecedenti alla partita.

? Cosa sapere Il portiere Giulio Porrini serve al bar prima della sfida Cellino-Morro D'Oro del 26 aprile.. L'atleta di 23 anni concilia il lavoro nel locale con la lotta salvezza in Prima Categoria.. Il ventitreenne Giulio Porrini serve i caffè ai clienti di un bar nel pomeriggio di questa domenica 26 aprile, poche ore prima di scendere in campo con il Cellino per una sfida cruciale contro il Morro D’Oro. La scena si svolge in un contesto che profuma di provincia e di dedizione assoluta, lontano dai riflettori dei grandi stadi. Il portiere, che ha già vestito la maglia del Castelnuovo Vomano in serie D, si trova oggi a gestire le ordinazioni di una clientela numerosa proprio mentre si prepara per l’impegno agonistico della Prima Categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal bancone al rigore: il portiere che serve caffè prima della sfida Notizie correlate Sorrisi e caffè dietro al bancone. Riparte la caccia al miglior barista: domani c’è il primo tagliandoAl caffè non si rinuncia, soprattutto se consumato in uno dei tanti accoglienti bar cesenati. Heo Sung-tae: dal crimine al bancone, la nuova sfida dell’attoreL’attore Heo Sung-tae sta per affrontare una metamorfosi interpretativa nel nuovo drama della MBC, Fifties Professionals, dove passerà il ruolo di un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Dal rigore conquistato al giallo per simulazione: i minuti finali di Raków-FiorentinaA cinque minuti dal 90’, la Fiorentina ha rischiato grosso: un rigore concesso al Raków Cz?stochowa avrebbe potuto portare il risultato sul 2-1 e l’aggregato sul 3-3. L’arbitro Munuera aveva ... gianlucadimarzio.com Rigore revocato al Genoa dopo OFR ed espulsione: cos'è successoSi infiamma il match al Ferraris: rigore assegnato e poi revocato dall'arbitro Collu ai padroni di casa: cos'è successo Partita che si accende all'inizio del secondo tempo del Ferraris tra Genoa e ... gianlucadimarzio.com