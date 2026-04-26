Dai mercatini di Natale al punto vendita | la dolciaria pronta a deliziare il centro tutto l’anno

Nel centro storico, in via Mazzini 82, un’attività dolciaria sta cambiando sede. La saracinesca di un punto vendita viene abbassata, mentre ne viene aperta un’altra nello stesso stabile. La nuova struttura, prevista per essere operativa da metà maggio, si concentrerà sulla vendita diretta di prodotti, dopo aver partecipato ai mercatini di Natale e altre iniziative stagionali. La dolciaria punta a offrire i propri dolci tutto l’anno nel cuore della città.

Si abbassa una saracinesca e se ne alza un’altra. Nel cuore del centro, in via Mazzini 82, Dolciaria Benetti è pronta a scommettere sulla vendita diretta, presumibilmente da metà maggio. Una delle vie storiche di Ferrara si prepara dunque ad arricchire la propria offerta con circa 160 metri.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Mercatini di Natale in Alto Adige: vai a visitare questo!

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