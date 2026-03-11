SuperEnalotto si festeggia per un ricco 5 nel centro di Napoli | il punto vendita vincente

Nel centro di Napoli un punto vendita ha registrato una vincita significativa con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 10 marzo, un giocatore ha centrato un “5” da 46 mila euro. La notizia ha portato entusiasmo tra i clienti e i residenti della zona, che si sono riuniti per festeggiare la giocata vincente. La cifra rappresenta una delle vincite più alte di questa edizione del concorso.