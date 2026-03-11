SuperEnalotto si festeggia per un ricco 5 nel centro di Napoli | il punto vendita vincente
Nel centro di Napoli un punto vendita ha registrato una vincita significativa con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 10 marzo, un giocatore ha centrato un “5” da 46 mila euro. La notizia ha portato entusiasmo tra i clienti e i residenti della zona, che si sono riuniti per festeggiare la giocata vincente. La cifra rappresenta una delle vincite più alte di questa edizione del concorso.
Nel centro di Napoli si festeggia una ricca vincita con il Superenalotto. Nel concorso di martedì 10 marzo, infatti, è stato centrato un “5” da 46.717,60 euro in corso Vittorio Emanuele.La schedina vincente è stata convalidata, come riferisce Agipronews, presso la Tabaccheria Mercogliano, in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: SuperEnalotto, centrato un "5" nel cuore di Napoli: la tabaccheria dove è stata giocata la schedina vincente
Perugia, educazione alimentare al centro: le imprese locali promuovono la salute nel punto vendita di Ponte PattoliL’impegno delle realtà produttive e professionali del territorio per il benessere dei cittadini si manifesta in iniziative concrete che portano la...
Una selezione di notizie su SuperEnalotto si festeggia per un ricco...
Temi più discussi: SuperEnalotto, azzeccati due 5 fortunati: si festeggia a Reggio Calabria e Cinquefrondi; SuperEnalotto: centrato un 5 da oltre 63 mila euro su Sisal.it; La dea bendata bacia Salerno e Pontecagnano: ecco le vincite; SuperEnalotto, festa in provincia di Latina: con un punto 5 vinti 63mila euro.
SuperEnalotto, realizzata a Bari vincita da oltre 653 mila euroSi nasconde ancora il 6 nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 39 di sabato 7 marzo, con il Jackpot che arriva a 132,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 10 marzo 20 ... pressgiochi.it
Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 7 marzo: tra il terno per la festa della donna e il jackpot da 131,3 milioni di euro euroEstrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di sabato 7 marzo 2026: in palio un jackpot da 131.300.000 euro. Ecco il terno della Festa della Donna. agimeg.it
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 10 marzo 2026 - facebook.com facebook
Superenalotto, numeri vincenti oggi 7 marzo: un 5+1 vince 653mila euro x.com