Nel cuore del centro storico apre un nuovo negozio, segnando l’espansione del marchio Viclaro nel settore della moda femminile. La sede principale dell’azienda si trova a Rimini, e questa apertura rappresenta il primo punto vendita in questa zona. La notizia è che non si tratta di un negozio di origine etnica, ma di un nuovo spazio dedicato alla moda femminile gestito dal marchio Viclaro.

Nel centro storico apre un nuovo negozio. La buona notizia è che non si tratta di una ulteriore attività commerciale etnica, ma dell’inaugurazione di un nuovo punto vendita Viclaro, un marchio di moda femminile, la cui sede principale è a Rimini. Le vetrine sono in piazza Ciceruacchio, sull’asta di Levante del porto canale, dove in precedenza c’era stata per anni la boutique Niagara che ha chiuso i battenti alla fine dell’anno. L’inaugurazione è in programma oggi e sarà accompagnata da un aperitivo a partire dalle 18. Recentemente, il mese scorso, Viclaro ha aperto anche a Bellaria Igea Marina. Nel tempo questo brand si è fatto apprezzare per la proposta di capi femminili moderni, accessibili e sempre in linea con le tendenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Nuovo punto vendita Viclaro nel centro storico; Viclaro apre a Cesenatico e riaccende la fiducia nel commercio del centro.

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