Dai jeans al tailoring ecco come abbinare gli split pants valorizzando gli spacchi e le proporzioni del look

Gli split pants, che spaziano dai jeans ai modelli sartoriali, sono tra i capi più notati di questa stagione. La loro presenza in diverse varianti dimostra come siano diventati una scelta diffusa per chi desidera giocare con le proporzioni e gli spacchi nel proprio abbigliamento. Questa tendenza si vede sia nelle versioni più casual in denim sia in quelle più formali, con un forte richiamo estetico e di stile.

D ai modelli in denim a quelli sartoriali, gli split pants si confermano una delle tendenze più interessanti della stagione. Ma come abbinare i pantaloni con gli spacchi per ottenere un risultato armonioso? Tutto parte dall’equilibrio tra volumi, linee e accessori. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Con giacca di pelle e pumps I jeans con gli spacchi sono perfetti anche per la sera, con una giacca di pelle e delle pumps affilate. Tendenza split pants PE26. guarda le foto Con un blazer originale Anche un blazer originale funziona: per movimentare il look, una giacca tailoring in tweed multicolor o dal taglio speciale. Con un body lingerie Per aggiungere una nota molto femminile.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai jeans al tailoring, ecco come abbinare gli split pants valorizzando gli spacchi e le proporzioni del look Notizie correlate Proporzioni e layering: i segreti per abbinare top e jeans wide-leg con stile. Ecco cinque idee look da provareVolumi ampi, linee fluide e un’attitudine rilassata ma sofisticata: i jeans wide-leg continuano a dominare la scena fashion. Leggi anche: C’è chi li ama e chi li detesta. Gli split pants sono la tendenza che spacca nel 2026 Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ma quindi la Milano Design Week detta (anche) le tendenze moda 2026 dello street style?; Come negli anni Novanta, sono tornate di moda le salopette di jeans, come indossarle questa primavera; Guess x Yamamay e le altre fashion news della settimana; Gap si rifà il look con Victoria Beckham. Vestito di jeans, il capo originale che “veste” in un secondo: corto, midi o lungo, +10 modelli di tendenza https://vogueitalia.visitlink.me/tSkCSK - facebook.com facebook