V olumi ampi, linee fluide e un’attitudine rilassata ma sofisticata: i jeans wide-leg continuano a dominare la scena fashion. Ma il vero segreto per valorizzarli è uno solo: capire come abbinare top e jeans wide-leg nel modo giusto. Perché è proprio l’equilibrio tra le proporzioni a fare la differenza. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. T-shirt e tank top sovrapposti Per aggiungere tridimensionalità al look. Leggi anche › Intese vincenti. Questi sono i 5 top migliori da abbinare ai jeans wide-leg Top con scollo halter Rende i jeans wide-leg immediatamente più chic. Blazer avvitato Bilancia le proporzioni dei jeans a gamba ampia. Jeans wide-leg: outfit e modelli 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Proporzioni e layering: i segreti per abbinare top e jeans wide-leg con stile. Ecco cinque idee look da provare

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