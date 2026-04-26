In una giornata soleggiata a Atripalda, l'attenzione è rivolta all’US Avellino 1912, che continua a discutere dei playoff come obiettivo minimo. Durante una intervista, un rappresentante della società ha sottolineato la necessità di costruire uno stadio in tempi rapidi per supportare le future ambizioni della squadra. La questione dello stadio e i risultati sul campo rimangono al centro delle conversazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un sole pieno su Atripalda in occasione della Domenica Sportiva, ma soprattutto c’è un’aria diversa attorno all’ US Avellino 1912. Un’aria che sa di ambizione, di consapevolezza, di crescita. Il presidente Angelo Antonio D’Agostino osserva, parla, ma soprattutto rilancia. Perché questo non è più il tempo dei bilanci: è il tempo delle prospettive. L’Avellino è dentro i playoff, ma il numero uno biancoverde sposta subito l’asticella. Nessuna celebrazione anticipata, nessuna autocompiacenza: “Arrivare ai playoff è il minimo. Adesso dobbiamo giocarceli e andare avanti, senza porci limiti “. Una frase che pesa, che racconta perfettamente il cambio di mentalità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - D’Agostino: “Playoff il minimo, ma serve uno stadio subito”

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