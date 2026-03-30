Il dirigente del Napoli ha dichiarato recentemente che la squadra perde circa 70 milioni di euro all’anno a causa dell’assenza di uno stadio di proprietà. Attualmente, l’ipotesi di costruire una nuova struttura sportiva sembra irrealizzabile, considerata una speranza difficile da realizzare nel breve termine. La mancanza di uno stadio adeguato rappresenta un problema finanziario consistente per il club.

Db Riyadh 22122025 - finale Supercoppa Italiana Napoli-Bologna foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis Il Napoli senza stadio perde 70 milioni, ha detto l’altro giorno il dirigente Tommaso Bianchini. Tutto vero ma non capiamo il grido di dolore. Nel senso che il Napoli può in qualsiasi momento avviare la costruzione di uno stadio nuovo. In oltre vent’anni, al di là dei vari proclami, non è nemmeno andato vicino alla realizzazione della nuova casa del Calcio Napoli. Il contenzioso col Comune è un’invenzione. Il Comune lavora al Maradona, giustamente, anche perché il Maradona è un bene pubblico e frutta di più senza il Calcio Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli senza stadio perde 70 milioni, ma oggi uno stadio nuovo è utopia

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